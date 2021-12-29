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  4. Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'nin derin dekoltesine yorum yağdı!

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'nin derin dekoltesine yorum yağdı!

29.12.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ile aşk yaşayan İmge, sosyal medya hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'nin derin dekoltesine yorum yağdı!

Şimdilerde Igor Gorgonzola Novara'da forma terleten ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ile yaşadığı aşkla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen İmge, Instagram hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları, İmge'nin paylaşımına ''Eriyorum ulan!'', ''Yakın gözlüğü ile baktım, müthiş detaylar var'', ''Tanrı kadını yarattı'' ve ''Çüş bu nasıl bir güzellik'' gibi yorumlar yaptı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'nin derin dekoltesine yorum yağdı!

12 yaşındayken Vakıfbank Spor Kulübü'nde voleybol kariyerine başlayan Ebrar Karakurt, iki sene üst üste Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'nin derin dekoltesine yorum yağdı!

'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi olan Karakurt, geçtiğimiz mayıs ayında İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuştu.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'nin derin dekoltesine yorum yağdı!

Cinsel tercihi nedeniyle bir dönem tartışmaların odağında yer alan ünlü voleybolcu, kendisine gelen destek mesajları nedeniyle, sevgilisi İmge ile olan ilişkisini göz önünde yaşama kararı almıştı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'nin derin dekoltesine yorum yağdı!

Ebrar Karakurt ve İmge, İtalya'dan pozlarını, sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'nin derin dekoltesine yorum yağdı!

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'nin derin dekoltesine yorum yağdı!


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Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
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