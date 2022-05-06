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  4. Ebrar Karakurt'un yeni aşkı oyuncu çıktı! İrem Tuncer 'Güneşim' notuyla paylaştı

Ebrar Karakurt'un yeni aşkı oyuncu çıktı! İrem Tuncer 'Güneşim' notuyla paylaştı

06.05.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt başarılarının yanında özel hayatıyla da gündeme geliyor. Eski aşkı İmge'den ayrıldıktan sonra göndermeli paylaşımlarla adından söz ettiren Ebrar Karakurt yeni bir aşka yelken açtı. Ebrar Karakurt'un sevgilisi oyuncu İrem Tuncer çıktı.

Ebrar Karakurt'un yeni aşkı oyuncu çıktı! İrem Tuncer 'Güneşim' notuyla paylaştı

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki başarısıyla tanınan Ebrar Karakurt özel hayatıyla da gündeme geliyor. Sevgilisi İmge'den ayrıldıktan sonra yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren milli voleybolcu Ebrar yeni bir aşka yelken açtı. Ebrar Karakurt'un sevgilisi kim merak konusu oldu. Ebrar'ın sevgilisi de tanıdık çıktı.

Baraj dizisinde canlandırdığı Fulya karakteriyle tanınan oyuncu İrem Tuncer paylaşımlarıyla olay oldu.
Oyuncu İrem Tuncer, Ebrar ile fotoğrafını "Aşık oluyorum" diye paylaştı.

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İrem Tuncer bir sonraki paylaşımında ise "Güneşim" notunu düştü.

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İREM TUNCER KİMDİR?

İrem Tuncer 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. Lise sıralarında tiyatroya ilgi duymaya başladı. Liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine tiyatro üzerinden devam ederek öğrenimini İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde sürdürmeye başladı. Ardından temel oyunculuk eğitimleri için Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde eğitim aldı.

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İrem Tuncer oyunculuk kariyerine ilk kez tiyatro sahnesinde rol alarak adım attı. “Beş Para Etmez Varyete, Artiz Mektebi” oyunlarında sahne aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
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