Ebru Akel yeni programla ekrana dönüyor! Ebru Akel'le Kadın İsterse ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği programda ünlü sunucu Ebru Akel, hayalini kurduğu hayatı gerçekleştirenleri, pes etmeyenleri ve her şeye rağmen gülümsemekten vazgeçmeyenleri ağırlayacak. Engel tanımayan, kararlı, başarıya ve mucizelere inanan, farklı, cesur, çalışkan ve ilham veren, hayatın içinden insanların öyküleri izleyiciyle buluşacak.

Ebru Akel, izleyicileri gündemin önemli başlıklarıyla yeni güne hazırlarken, uzman konuklarıyla sağlıktan güzelliğe, modadan spora, kültür ve sanattan beslenmeye dair konulara programda yer verecek. Ekran başındakiler de soru ve görüşleriyle programa dahil olacak.

'Ebru Akel'le Kadın İsterse' Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 08.30'da canlı yayınla Show TV'de ekrana gelecek.

