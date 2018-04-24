MAGAZİN

Ebru Gündeş'in 2 bin TL fiyat biçtiği elbise, 50 bin liraya satıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2018 16:28 | Son Güncelleme

Sahnedeyken üzerindeki kıyafeti açık artırmaya çıkaran Ebru Gündeş, kapıyı 2 bin TL'den açtı. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği açık artırmada kıyafet 50 bin TL'ye satıldı.

Ebru Gündeş'in 2 bin TL fiyat biçtiği elbise, 50 bin liraya satıldı

Yıllardır performans kıyafetlerini şahsi internet sitesinden satışa çıkaran ve gelirini bağışlayan Ebru Gündeş, geçtiğimiz gün de üzerindeki elbiseyi 50 bin TL'ye sattı.

KIYAFETLERİNİ AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARDI

Sahne kıyafetlerini yıllardır www.ebrugundessatiyor.com adresinden satıp, elde edilen geliri vakıf ve derneklere bağışlayan Ebru Gündeş, geçtiğimiz gün de sahnedeyken üzerindeki kıyafeti açık artırmaya çıkardı.

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KAPIYI 2 BİN TL'DEN AÇTI

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir çocuk destek merkezine bağış için üzerindeki kıyafeti açık artırma ile satışa çıkaran Gündeş, açılış fiyatı için 2 bin TL dedi.

50 BİN TL'YE SATILDI

İzleyenler hayırlı bir işe gideceği için 2 bin TL üzerine önce 5 bin TL, ardından 10 bin TL, 15 bin TL, 20 bin TL, 30 bin TL derken bir iş adamı tam olarak 50 bin TL teklif etti ve elbise ona satıldı.

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Ebru Gündeş elbise

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