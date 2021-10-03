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Ebru Gündeş kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ebru Gündeş kaç kere ve kimlerle evlendi?

03.10.2021 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş, yıllardır ilgiyle izlenen TV8 ekranlarının popüler yarışma programı O Ses Türkiye'nin jüri üyeliğini yapıyor. İlkokulu Ankara'da okuyan Ebru Gündeş maddi zorluklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Gündeş, 2010 yılında İranlı Azerbaycanlı işadamı Reza Zarrab ile evlendi. İşte merak edilenler...

Ebru Gündeş kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ebru Gündeş kaç kere ve kimlerle evlendi?

Ebru Gündeş, O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç ile birlikte jüri üyeliği yapıyor. Müzik alanında yıllardır birçok başarılara imza atan isim Gündeş sahneye ilk kez 1991'de, Emel Sayın'ın vokalisti olarak adım attı. İşte merak edilenler...

EBRU GÜNDEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

12 Ekim 1974 İstanbul doğumlu Ebru Gündeş 46 yaşındadır. Maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu yarıda bırakmak zorunda kalan Gündeş'in sesinin güzelliğini bir aile dostu keşfetti. Aile dostu, Gündeş'i bir müzik yapımcısına götürdü. Ebru Gündeş'in sesini beğenen Neşe Demirkat, onu ünlü prodüktör Koral Sarıtaş ve Selçuk Tekay ile tanıştırdı. Gündeş, 1991'de Koral Sarıtaş'ın yönlendirmesiyle ilk sahne deneyimini Emel Sayın'a vokal olarak edindi.

Ebru Gündeş, 1993'de 'Tanrı Misafiri' isimli ilk albümünü piyasaya çıkaran. Gündeş söz konusu albüm ile milyonluk satış rakamlarına ulaştı. İlk albümünden sonra ertesi sene 'Tatlı Bela'yı yayınladı. 1999'da 'Dön Ne Olur' ismini taşıyan bu albümünün stüdyodaki tanıtımı esnasında, basın mensupları önünde beyin kanaması geçirdi. O sıralar henüz 25 yaşında olan Ebru Gündeş, uzun bir süre de dinlendi ve mesleki yaşamından uzak kaldı.

Gündeş, ayrılığın ardından ilk konserini 11 Mart 2000 gecesi Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi. Gündeş, konserin tüm gelirini Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Vakfı Hastanesi Reanimasyon Kliniği'ne bağışladı.

Ebru Gündeş kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ebru Gündeş kaç kere ve kimlerle evlendi?

EBRU GÜNDEŞ KAÇ KERE VE KİMLERLE EVLENDİ?

Ebru Gündeş, henüz 16 yaşındayken ilk kocası Hamdi Vardar ile hayatını birleştirdi. İkili daha sonra boşanma kararı aldı. 2002'ye gelindiğinde Gündeş, Ömer Durak ile ikinci evliliğini yaptı. Gündeş'in üçüncü evliliği ise 2010 yılında İranlı Azerbaycanlı işadamı Reza Zarrab ile oldu. 2021'de boşanma kararı alan çiftin Alara adında bir kız çocuğu bulunuyor.


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O Ses Türkiye Ebru Gündeş
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