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Ebru Gündeş sahnede neye uğradığını şaşırdı! Tülden elbisesi bir anda havalandı, kimse yardım edemedi

25.07.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Ebru Gündeş sahnede büyük bir talihsizlik yaşadı. Tülden pembe elbisesi bir anda havalanan Gündeş, neye uğradığını şaşırdı. O anda ünlü şarkıcıya kimse yardım edemeyince Gündeş, çareyi sahnede geri geri gitmekte buldu.

Yaz konserlerine hız kesmeden devam eden Ebru Gündeş sahnede büyük bir talihsizlik yaşadı.Son konseri için Antalya'ya giden şarkıcı gittiği mekanda tülden pembe bir kostümle sahneye çıktı.

Şarkılarını söylemeye başlayan 48 yaşındaki ünlü isim birden hiç beklemediği bir an yaşadı.

Ebru Gündeş 1

Ebru Gündeş'in kostümündeki tüller sahnenin önünde yer alan vantilatörlerin etkisiyle uçuşmaya başladı.

Ebru Gündeş 2

Bir anda tüllerin arasında kalan şarkıcı neye uğradığını şaşırdı. Tülleri indirmeye çalışan Gündeş başaramayınca çareyi sahnede geri geri gitmekte buldu. O anlarda ünlü şarkıcıya kimse yardım edemedi.

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