Ebru Gündeş TEV'in kampanyası çocukluk fotoğrafını paylaştı

Türk Eğitim Vakfı’nın gençlere burs sağlamak üzere sosyal medyada başlattığı #neydimneoldum kampanyasına ünlülerden destek sürüyor. Kampanyaya dikkat çekmek için bir çok ünlü okul fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. TEV'in kampanyasına destek veren isimlerden biri de Ebru Gündeş oldu.

Ünlü şarkıcı ilkokul yıllarında çekilen siyah beyaz bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ebru Gündeş paylaşımında, 'Türk Eğitim Vakfı #neydimneoldum kampanyası ile gençlere burs imkanı sağlıyor. Ben de ilkokul yıllarımdan fotoğrafımı paylaşarak ve mesaj atarak kampanyaya destek veriyorum. Siz de 6717 ‘ye TEV yazıp mesaj atarak daha çok gencimize burs imkanı sağlanmasına destek olabilirsiniz' notunu yazdı. Gündeş'in paylaşımı kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.





