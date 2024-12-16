MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşanmaktan vazgeçti! Pahalı hediye gecikmedi

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşanmaktan vazgeçti! Pahalı hediye gecikmedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.12.2024 14:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in boşanacakları iddiaları gündemdeydi. O Ses Türkiye Yılbaşı'na Dubai'de olduğu için katılmayacak olan Gündeş evliliğine bir şans daha verdi. Murat Özdemir eşini barışma hediyesi olarak bakın ne aldı.

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşanmaktan vazgeçti! Pahalı hediye gecikmedi

Ebru Gündeş, 9 ay önce Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. 9 ay önce evlenen çiftin yollarını ayırdığı iddia ediliyordu.

Bir süre önce boşanma kararı ile magazin gündemini sallayan Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çifti, evliliklerine yeni bir şans vererek boşanmaktan vazgeçtiler. Magazinburada'nın haberine göre; Sarıyer'de gözlerden uzak bir mekanda bir araya gelen çift, Güven Yüreyi şarkıları eşliğinde aşklarını tazeledi.

Evlilikleri üzerinde dolaşan kara bulutları romantik bir gece ile dağıtan çift, aralarındaki bağları güçlendirdi.

Karnabaharlı smoothie içti! "En son kusuyor gibi" Karnabaharlı smoothie içti! "En son kusuyor gibi"

Öte yandan, Murat Özdemir’in, barışma hediyesi olarak eşi Ebru Gündeş’e tek taş bir pırlanta hediye ettiği iddia edildi.

3664787_28cafebe2c2704de28cfb91756d113fb_640x640

Boşanma iddiaları sürecinde Aramızda Kalmasın'da evliliğe dair şunlar söylenmişti:

"Evlendikten yaklaşık 2 - 3 ay sonra zaman zaman tartışmalar yaşandığını hep duyduk. Ebru Gündeş'in yakın çevresinden kulağımıza gelen dedikodular Ebru Güneş her an bu evliliği bitirebilir mi? Bu sıkıntıyı diğer sıkıntılardan ayıran şey Murat Özdemir'in bavulunu toplayıp İstanbul'a gelmesi. Bir de bu hareketin etrafa duyulması isteği var. Ebru Gündeş hiçbir zaman post paylaşmadı. Eşini hiçbir zaman takip etmedi. Bu çiftin arasında boşanmanın B'si geçmiş değil. Ebru Gündeş'in insanlarla ilgili güven sorunu var. Yüzde 100 güvenmek istiyor."

Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan "Silkeleyeceğiz" demişti, 6 belediyenin hesaplarına bloke kondu

Erdoğan "Silkeleyeceğiz" demişti, 6 belediyenin hesaplarına bloke kondu

Asgari ücreti geçen sene nokta atışı bilmişti! 2025 tahmini de geldi

Asgari ücreti geçen sene nokta atışı bilmişti! 2025 tahmini de geldi

Tüyler ürperten işkence merkezinin duvarlarında Türkçe yazılar

Tüyler ürperten işkence merkezinin duvarlarında Türkçe yazılar

Son Dakika | Asgari ücret için ikinci toplantı!

Son Dakika | Asgari ücret için ikinci toplantı!

"En son ne zaman birisiyle uyudunuz?" sorusunu duyunca... Yatak itirafı şaşırttı

"En son ne zaman birisiyle uyudunuz?" sorusunu duyunca... Yatak itirafı şaşırttı

Ankaralı Turgut son yolculuğuna uğurlandı! Kızı zor sakinleştirildi

Ankaralı Turgut son yolculuğuna uğurlandı! Kızı zor sakinleştirildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.