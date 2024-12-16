Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşanmaktan vazgeçti! Pahalı hediye gecikmedi

Ebru Gündeş, 9 ay önce Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. 9 ay önce evlenen çiftin yollarını ayırdığı iddia ediliyordu.

Bir süre önce boşanma kararı ile magazin gündemini sallayan Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çifti, evliliklerine yeni bir şans vererek boşanmaktan vazgeçtiler. Magazinburada'nın haberine göre; Sarıyer'de gözlerden uzak bir mekanda bir araya gelen çift, Güven Yüreyi şarkıları eşliğinde aşklarını tazeledi.

Evlilikleri üzerinde dolaşan kara bulutları romantik bir gece ile dağıtan çift, aralarındaki bağları güçlendirdi.

Öte yandan, Murat Özdemir’in, barışma hediyesi olarak eşi Ebru Gündeş’e tek taş bir pırlanta hediye ettiği iddia edildi.

Boşanma iddiaları sürecinde Aramızda Kalmasın'da evliliğe dair şunlar söylenmişti:

"Evlendikten yaklaşık 2 - 3 ay sonra zaman zaman tartışmalar yaşandığını hep duyduk. Ebru Gündeş'in yakın çevresinden kulağımıza gelen dedikodular Ebru Güneş her an bu evliliği bitirebilir mi? Bu sıkıntıyı diğer sıkıntılardan ayıran şey Murat Özdemir'in bavulunu toplayıp İstanbul'a gelmesi. Bir de bu hareketin etrafa duyulması isteği var. Ebru Gündeş hiçbir zaman post paylaşmadı. Eşini hiçbir zaman takip etmedi. Bu çiftin arasında boşanmanın B'si geçmiş değil. Ebru Gündeş'in insanlarla ilgili güven sorunu var. Yüzde 100 güvenmek istiyor."