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Yasemin Özilhan karnabahar ve kabaklı smoothie tarifi verdi! Tadına baktı dile düştü: Kusuyor gibi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.12.2024 13:55
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Son dönemde değişimiyle gündeme gelen Yasemin Özilhan karnabahar ve kabaklı smoothie tarifi verdi. Kilo vermek için kullandığı ilaç yüzünden ölümden dönen Demet Akalın ise yorumuyla olay oldu. Oyuncunun o hareketi ise dile düştü.

Yasemin Özilhan karnabahar ve kabaklı smoothie tarifi verdi! Tadına baktı dile düştü: Kusuyor gibi

Sağlıklı yaşam tarzını sosyal medya paylaşımlarında sıkça yansıtan Yasemin Özilhan, son dönemdeki değişimi ve lüks yaşantısıyla dikkat çekiyor.

Cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden biri olarak tanınan ve oyuncu kimliğiyle de bilinen Özilhan, sık sık verdiği sağlıklı tariflerle de konuşuluyor.

Bu kez, brokoli ve karnabaharlı smoothie tarifiyle takipçilerine öneride bulunan Özilhan, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ancak bu paylaşım, ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın'dan ilginç bir yorum aldı.

Kilo vermek için kullandığı ilaç nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayan ve ölümden dönen Akalın, Yasemin Özilhan’ın smoothie tarifine "Çok sıkıcı" yorumunu yaptı.

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Akalın’ın bu yorumu, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Yasemin Özilhan'ın smoothie tarifi sonrasında tadına bakması ve eliyle ağzını kapaması da dile düştü. Oyuncuya "Sonunda kusmaya gidiyor gibi" yorumları yağdı.
Karnabahar ve kabaklı smoothie tarifi
2 küçük donmuş muz
5-6 dilim kabak
Yarım mango
1 avuç dolusu karnabahar (donmuş kullanabilirsiniz)
1,5 bardak soya sütü
2 Yk Hindistan cevizi yoğurdu.

Anahtar Kelimeler:
Yasemin Özilhan
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