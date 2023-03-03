Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında ipler gerildi! Kızı için harekete geçti

Ebru Gündeş, ‘evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını’ gerekçe gösterip, Reza Zarrab’ın bir daha Türkiye’ye dönmeyeceğini ve başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne sürerek boşanma davası açmıştı. Boşanan Ebru Gündeş ve eski kocası Reza Zarrab arasında ipler geriliyor.

Ebru Gündeş’e 11 yıllık eski eşi Reza Zarrab geçen yıl velayet davası açmış ve 11 yaşındaki kızları Alara Zarrab’ın velayetinin annesinden alınıp kendisine verilmesini talep etmişti.

Bu gelişmenin ardından 48 yaşındaki şarkıcının da kendisinden 9 yaş küçük eski eşine karşı dava açtığı ve çocuğuyla kişisel ilişkisinin kaldırılması için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Velayetin değiştirilmesi” davasının yeni duruşması Beykoz Adliyesi 2. Mahkemesi’nde dün görüldü. Gizlilik kararı olan dava mayıs ayına ertelendi.



