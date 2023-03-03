MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında ipler gerildi! Kızı için harekete geçti

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında ipler gerildi! Kızı için harekete geçti

03.03.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş ve eski kocası Reza Zarrab arasında ipler geriliyor. Şarkıcı Gündeş iddiaya göre, kendisine velayet davası açan eski eşi Reza Zarrab’a, kızları Alara’yla kişisel ilişkisinin kaldırılması için karşı dava açtı.

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında ipler gerildi! Kızı için harekete geçti

Ebru Gündeş, ‘evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını’ gerekçe gösterip, Reza Zarrab’ın bir daha Türkiye’ye dönmeyeceğini ve başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne sürerek boşanma davası açmıştı. Boşanan Ebru Gündeş ve eski kocası Reza Zarrab arasında ipler geriliyor.

Ebru Gündeş’e 11 yıllık eski eşi Reza Zarrab geçen yıl velayet davası açmış ve 11 yaşındaki kızları Alara Zarrab’ın velayetinin annesinden alınıp kendisine verilmesini talep etmişti.

ebru-gundes-3

Bu gelişmenin ardından 48 yaşındaki şarkıcının da kendisinden 9 yaş küçük eski eşine karşı dava açtığı ve çocuğuyla kişisel ilişkisinin kaldırılması için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Velayetin değiştirilmesi” davasının yeni duruşması Beykoz Adliyesi 2. Mahkemesi’nde dün görüldü. Gizlilik kararı olan dava mayıs ayına ertelendi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Camdaki Kız’ın Nalan’ının görenlerin ağızları açık kaldı! Arka Sokaklar’daki ünlü isimle sevgiliydiCamdaki Kız’ın Nalan’ının görenlerin ağızları açık kaldı! Arka Sokaklar’daki ünlü isimle sevgiliydi
Ekrana dönmüştü! Jüriyle gerilince...Ekrana dönmüştü! Jüriyle gerilince...
Seyran ve Ferit'in yatak sahneleri sosyal medyayı salladı! "Of bu ne?"Seyran ve Ferit'in yatak sahneleri sosyal medyayı salladı! "Of bu ne?"
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş yaşında

En Çok Okunan Haberler

EYT yürürlüğe girdi! Emeklilik için başvurular başlıyor! İşte detaylar

EYT yürürlüğe girdi! Emeklilik için başvurular başlıyor! İşte detaylar

Kritik toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Kritik toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

6'lı masadan 'adaylık' açıklaması geldi! Muharrem İnce'nin yaptığı paylaşım gündem oldu

6'lı masadan 'adaylık' açıklaması geldi! Muharrem İnce'nin yaptığı paylaşım gündem oldu

En fazla göç alan kentlerden biri oldu! "Ciddi sorunlar yaşıyoruz, hobi bahçelerine kadar..."

En fazla göç alan kentlerden biri oldu! "Ciddi sorunlar yaşıyoruz, hobi bahçelerine kadar..."

Akşener'i kapıda beklediler gelir gelmez bu sloganı attılar

Akşener'i kapıda beklediler gelir gelmez bu sloganı attılar

'Başlıyoruz' diyerek duyurmuştu! Önce paylaştılar sonra sildiler

'Başlıyoruz' diyerek duyurmuştu! Önce paylaştılar sonra sildiler

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.