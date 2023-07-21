Ebru Polat aldığı klimanın parasını paylaştı! "Danilo gibi dövecekler beni de..."

Sosyal medya paylaşımları ve cesur tarzıyla adından söz ettiren Ebru Polat “Ben estetik yaptırmam. Doğuştan gelen bir güzelliğim var. Yediğime içtiğime çok dikkat ederim" diyerek gündeme geldi. Daha sonra "Buna kim inanır Kadir İnanır" diyerek açıklamasını ti'ye alan Polat yaptığı harcamaları da sık sık paylaşan isimlerden.

KAZANCIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Kozmetik markası olan ve 12 saatte 40 bin TL kazandığını açıklayan Polat, İzmir'deki yazlığına klima aldı. 44 bin TL'lik karcama yapan Polat bunu da paylaştı.

Polat'a çalışanlarından biri "Yapma yeminle üflerim hepinize" dedi. Şarkıcı Bu mesajı paylaşarak "Benim çalışanlarım da beni dövecek yakında, Danilo gibi. Alışverişlerimde beni frenleme tehditleri bu şekilde" dedi.

Danilo Şef geçtiğimiz günlerde bir çalışanı tarafından darp edilmişti.

