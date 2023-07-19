Ünlü şef Danilo Zanna kendi çalışanları tarafından darp edildi! Saldırıya uğrama anı izleyenleri şok etti

MasterChef All Star'ın dikkat çeken jüri üyelerinden şef Danilo Zanna kendi çalışanlarının saldırısına uğradı. Danilo Zanna ile beraber bir çalışanının da darp edildiği olay Twitter'da gündem oldu.

ÜNLÜ ŞEF DARP EDİLDİ

Talihsiz bir olay yaşayan ünlü şef, Vadi İstanbul'daki restoranının önünde iki çalışanı tarafından darp edildi.

Olayda ünlü şefin bir çalışanı da saldırıya uğradı. AVM'nin güvenlik görevlileri saldırıya müdahale etti. Olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri İtalyan Şef Danilo Zanna ve ona saldıranları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Saldırının yaşandığı bölgede yer alan vatandaşlar olay anınını videoya alarak sosyal medyada paylaştı.

Saldırı anı izleyenleri şoke ederken görüntüler kısa sürede Twitter'da gündem oldu.



