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Ebru Polat ayak bileğini sakatladı! 'Zeytin ezdim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 12:03 | Son Güncelleme

Bayramı yoğun konser programıyla geçiren Ebru Polat her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Polat son olarak ayağını sakatlamasını da sosyal medyadan paylaştı

Ebru Polat ayak bileğini sakatladı! 'Zeytin ezdim'

Şarkıcı Ebru Polat sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yoğun konser programına rağmen sosyal medyayı ihmal etmeyen Polat konserler sırasında küçük bir sakatlık yaşadı.

Polat bununla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

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"Bizi hep gülerken görüyorsunuz çünkü ağladığımız anları hiç göstermiyoruz.... Hatta artık ağlamıyoruz bile... Sanırım her gün dahada güçleniyoruz... Ayak bileğim kötü durumda olsa da konserlere sırasıyla devam... Not: o kan değil, zeytin ezdim koydum! Tüm kocakarı ilaçlarını deniyorum."

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