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Ebru Polat ayna karşısında şov yaptı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 06.10.2019 09:10 | Son Güncelleme

Son zamanlarda sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ebru Polat banyosunun aynasında öyle bir poz verdi ki...

Ebru Polat, cesur paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Son zamanlarda sıklıkla sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat, bu sefer ki paylaşımıyla ağızları açık bırakmakla kalmadı 'Yok artık' dedirten bir paylaşıma imza attı.

Zaman zaman yaptığı danslarıyla da adından söz ettiren Ebru Polat, bu sefer ayna karşısında şov yaptı. Polat'ın kıyafeti ise 'Bu kadarı da fazla' dedirtti.

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İç çamaşırına benzer kıyafetinde altını yalnızca havlu ile örten Ebru Polat, banyosunda ayna karşısına geçti; pozlarıyla eleştiri konusu oldu.

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Ebru Polat ebru polat dans Ebru Polat Instagram

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