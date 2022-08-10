Ebru Polat bikinili cüretkar pozuyla olay oldu! Takipçileri yorum yağdırdı...

Ünlü şarkıcı Ebru Polat yaz konserlerine son sürat devam ederken, pozlarıyla da sosyal medyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Son olarak bikinili cüretkar pozuyla takipçilerine fiziğini sergileyen ünlü şarkıcıya yorum yağdı. Polat fit vücuduyla dikkat çekti.

CÜRETKAR POZU OLAY OLDU

Her anını takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı Ebru Polat, cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Son olarak bikinisiyle cüretkar pozlarını sergileyen güzel şarkıcı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Takipçilerinden bazıları Polat'ın pozlarına, "Soyun sen de rahat et" şeklinde eleştirel yorumlarda bulundu.

İşte Ebru Polat'ın dikkat çeken bazı pozları;

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