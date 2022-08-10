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Ebru Polat bikinili cüretkar pozuyla olay oldu! Takipçileri yorum yağdırdı...

10.08.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sık sık özel hayatıyla ilgili cüretkar pozlara imza atan Polat'ın son olarak bikinili paylaşımına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

Ebru Polat bikinili cüretkar pozuyla olay oldu! Takipçileri yorum yağdırdı...

Ünlü şarkıcı Ebru Polat yaz konserlerine son sürat devam ederken, pozlarıyla da sosyal medyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Son olarak bikinili cüretkar pozuyla takipçilerine fiziğini sergileyen ünlü şarkıcıya yorum yağdı. Polat fit vücuduyla dikkat çekti.

CÜRETKAR POZU OLAY OLDU

Her anını takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı Ebru Polat, cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Yeni Proje (2)

Son olarak bikinisiyle cüretkar pozlarını sergileyen güzel şarkıcı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yeni Proje (3)

Takipçilerinden bazıları Polat'ın pozlarına, "Soyun sen de rahat et" şeklinde eleştirel yorumlarda bulundu.

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İşte Ebru Polat'ın dikkat çeken bazı pozları;

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bikini Ebru Polat Instagram
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