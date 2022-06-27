Ebru Polat'ı sinirlendiren 'bağ bahçe' yorumu! Tepkisini asıl mesleğini açıklayarak gösterdi...

Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan başarılı şarkıcı Ebru Polat, son olarak Instagram hesabından takipçileriyle soru cevap yaptı. Ebru Polat bir takipçisi tarafından gelen 'bağ bahçe' yorumu sonrasında sinirlenerek asıl mesleğini açıkladı. Ebru Polat'ın asıl mesleğini duyanlar ise şaşkına döndü.

ASIL MESLEĞİNİ TEPKİ OLARAK SÖYLEDİ

Geçtiğimiz gün Instagram hesabından takipçileriyle soru cevap yapan güzel şarkıcı Ebru Polat, bir takipçisinden gelen yorum sonrası tepki gösterdi.

Takipçisinin, "Ünlü olmasaydınız şimdilerde Sinop'ta 2 çocuklu bağ bahçe yapan bir aileydiniz belki de" yorumu üzerine sinirlenen Ebru Polat asıl mesleğini açıkladı.

Ebru Polat bu yorum sonrasında tepki göstererek, ""Ben ünlü olmadan önce İzmir'de doğup büyümüş, Göztepe sahilde oturan, eğitime önem veren 7 kuşak hukukçu bir ailenin avukat kızıydım zaten. Ünlü olmamakla bağ bahçe ne alaka şimdi." açıklamasıyla şoke etti. Ebru Polat'ın avukat olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

INSTAGRAM POZLARIYLA OLAY YARATIYOR

Her fırsatta özel hayatıyla ilgili cesur paylaşımlarda bulunan güzel şarkıcı Ebru Polat, muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Cesur dekolteli paylaşımlarıyla takipçilerini mest eden güzel şarkıcının paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

İşte Ebru Polat'ın sosyal medya paylaşımları;





