Ebru Polat ''Kölen olayım'' diyen takipçisine yanıt verdi! ''İyi niyetim suistimal edilirse...''

''Kölem olmak isteyen çok erkek var'' itirafıyla gündeme oturan Ebru Polat, ''Yakın koruman olmak istiyorum'' diyen takipçisini cevapsız bırakmadı.

''İKİNCİ KİŞİLİĞİME GEÇİYORUM''

Şarkıcılığın yanı sıra güzellik salonları da işleten Ebru Polat, avukatlığa geri döndüğünü açıklayarak sevenlerini heyecanlandırmıştı. Sosyal medyada soru yanıtlayan ünlü şarkıcı, bir takipçisinden gelen ''Ebru koruman olmak istiyorum. Lütfen senin emrinde olmak istiyorum. Kölen kulum olayım lütfen!'' itirafına ''Benim yakın korumam var zaten sürekli birlikte gezdiğim. Bir de emir falan ne! Öyle sözler sevmem ben... Ama iyi niyetim suistimal edilirse, ikinci kişiliğime geçiyorum o da pek normal biri değil zaten'' yanıtını verdi.

Kendisine kölelik teklifinde bulunanlar hakkında detaylı bir açıklama yapan Polat, ''Fabrikatör, son derece klas ve kültürlü, yüksek eğitimli ama köle ruhlu kölelerim olmak isteyenler var'' demişti.

Türkiye'nin dört bir yanında işlettiği güzellik salonlarıyla paraya para demeyen yıldız, günlük kazancının 40 bin TL olduğunu itiraf etmişti.

İddialı pozlarıyla magazin gündemini meşgul eden Ebru Polat'ın Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi mevcut.



