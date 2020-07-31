Ebru Polat kurban pazarından paylaştı: Örnek olması dileğimle

Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı Ebru Polat, bu defa ise kurban pazarında çekilen bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

"GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

Ebru Polat paylaşımına, "Görevimizi yerine getirdik. Allah kabul etsin. Kapı kapı dolaşıp kendi ellerimizle dağıtma vakti. Arefe günü ölmüşlerimiz için kestik. Yarınkiler de Lösev ve Mehmetçik Vakfı'na bağış oldu. Örnek olması dileklerimle. Et yiyemeyen herkes et yiyecek olarak düşünürseniz içiniz daha rahat ediyor. 'Yaptığın iyilik gösterme' diyenler. Cahil olma. Bu iyilik değil bu senin vazifen. Tüm müslümanların vazifesi. Bunu iyilik olarak görme, görevini yerine getirme olarak gör. Örnek ol" notunu yazdı.

