MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Polat kurban pazarından paylaştı: Örnek olması dileğimle

Ebru Polat kurban pazarından paylaştı: Örnek olması dileğimle

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 02:00 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından kurban pazarında çekilen fotoğrafını paylaştı. Ebru Polat paylaşımına "Görevimi yerine getirdim. Allah kabul etsin. Kapı kapı dolaşıp kendi ellerimle dağıtma vakti. Örnek olması dileklerimle" notunu yazdı.

Ebru Polat kurban pazarından paylaştı: Örnek olması dileğimle

Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı Ebru Polat, bu defa ise kurban pazarında çekilen bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

ebruic

"GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

Ebru Polat paylaşımına, "Görevimizi yerine getirdik. Allah kabul etsin. Kapı kapı dolaşıp kendi ellerimizle dağıtma vakti. Arefe günü ölmüşlerimiz için kestik. Yarınkiler de Lösev ve Mehmetçik Vakfı'na bağış oldu. Örnek olması dileklerimle. Et yiyemeyen herkes et yiyecek olarak düşünürseniz içiniz daha rahat ediyor. 'Yaptığın iyilik gösterme' diyenler. Cahil olma. Bu iyilik değil bu senin vazifen. Tüm müslümanların vazifesi. Bunu iyilik olarak görme, görevini yerine getirme olarak gör. Örnek ol" notunu yazdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Boşanmadan başkasının kollarında! Boşanmadan başkasının kollarında!
Demet Özdemir'den makyajsız tatil pozu!Demet Özdemir'den makyajsız tatil pozu!
Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi? Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu!Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi? Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beren Saat’ten aylar sonra selfie paylaşımı!

Beren Saat’ten aylar sonra selfie paylaşımı!

Demet Özdemir'den makyajsız tatil pozu!

Demet Özdemir'den makyajsız tatil pozu!

Doya Doya Moda'da Kemal Doğulu'dan İmani'ye sert sözler: Utanmadan böyle geliyorsun

MasterChef Türkiye'de final turu heyecanı! MasterChef neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

MasterChef Türkiye'de final turu heyecanı! MasterChef neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Serdar Ortaç: Recep Tayyip Erdoğan gördüğüm en iyi lider ve 12 Ada'yı da alacağız

Serdar Ortaç: Recep Tayyip Erdoğan gördüğüm en iyi lider ve 12 Ada'yı da alacağız

Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk fotoğraflarını paylaştı!

Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk fotoğraflarını paylaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.