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  4. Ebru Polat nü fotoğrafları için gelen teklifi açıkladı! "Seksi miyim yahu o kadar?"

Ebru Polat nü fotoğrafları için gelen teklifi açıkladı! "Seksi miyim yahu o kadar?"

24.07.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ebru Polat son dönemde estetikleri ve iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şarkıcı hayranlarıyla soru cevap yaptı ve gelen bir soruya yanıt verirken çıplak pozları için teklif aldığını iddia etti.

Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Ebru Polat son olarak kalça estetiği yaptırmıştı.

Estetiklerini daha orantılı olsun diye yaptırdığını söyleyen Polat takipçileriyle soru-cevap yaptı. "Zevk meselesi" iste diyen Ebru Polat ilginç de bir iddiada bulundu.

Ekran Alıntısı

Kalça estetiği yaptırmış! Bikini altındaki dekoltesi olay oldu Kalça estetiği yaptırmış! Bikini altındaki dekoltesi olay oldu

Ebru Polat gelen bir yoruma "Seksi miyim yahu o kadar! Seksi olmak matah bir şey değil derdim eskiden ta ki çok ünlü bir site nü fotoğraflarıma 500 bin dolar teklif edene kadar. Kabul etsem mi acaba?" yanıtını vererek dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Ebru Polat geçtiğimiz yıl Onlyfans uygulamasına girerek erotik pozlarını paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

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