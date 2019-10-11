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Ebru Polat'tan Barış Pınarı Harekatı yorumu!

zeynep.ok zeynep.ok
TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.10.2019 15:00 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı devam ederken ünlü isimler de süreçle ilgili paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Şarkıcı Ebru Polat yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Ebru Polat'tan Barış Pınarı Harekatı yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını
duyurdu. Ünlü isimler de sosyal medya hesabından Türk askerine destek mesajlarıyla dikkat çekti.

Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlarken Ebru Polat ise ilginç bir yorumla dikkat çekti. Polat yaptığı paylaşımda "“Bir savaş durumu varsa neden sadece askerimiz gidiyor? Ben dahil herkesin orada olması lazım" dedi.

Demet Akalın'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı!Demet Akalın'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı!

İşte Polat'ın o açıklaması:

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat Barış Pınarı Harekatı

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