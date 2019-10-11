Ebru Polat'tan Barış Pınarı Harekatı yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını

duyurdu. Ünlü isimler de sosyal medya hesabından Türk askerine destek mesajlarıyla dikkat çekti.

Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlarken Ebru Polat ise ilginç bir yorumla dikkat çekti. Polat yaptığı paylaşımda "“Bir savaş durumu varsa neden sadece askerimiz gidiyor? Ben dahil herkesin orada olması lazım" dedi.

İşte Polat'ın o açıklaması: