MAGAZİN

Ebru Polat'tan cesur dekolte!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.08.2018 15:54 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ebru Polat, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezinde objektiflere yansıdı. Polat cesur dekoltesiyle tüm bakışları üstüne topladı

Ebru Polat'tan cesur dekolte!

Akşam saatlerinde Zorlu AVM'ye gelen Ebru Polat, bir kız arkadaşı ile mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Polat, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı 'Akşam Sendeyiz Kraliçe' ile sevenleriyle buluşmaya hazırlandığını söyledi. Hafta sonu üç ayrı ilde konser vereceğini belirten şarkıcı, "Çok şükür konserlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu konser maratonu içerisinde yeni şarkımı da yazdım ve bitirdim. Önümüzdeki haftalarda dinleyicilerle buluşacak inşallah" açıklamasında bulundu.

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"Yeni kraliçeniz geliyor" diyen Ebru Polat, yeni şarkısına son derece güvendiğini ve hak edeceği değeri bulacağını sözlerine ekledi.

Güzel şarkıcının giydiği iddialı ve şık kıyafeti dikkatlerden kaçmadı.

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Ebru Polat ebru polat dekolte

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