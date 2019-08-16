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Ebru Polat'tan havuz pozu! 'Evde seni böyle bekleyen...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 10:49 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde yoğun konser takvimi sırasında ayağını inciten Ebru Polat son paylaşımıyla yine olay oldu. Polat havuz pozuyla takipçilerine coşturdu.

Ebru Polat'tan havuz pozu! 'Evde seni böyle bekleyen...'

Güzel şarkıcı Ebru Polat sosyal medya hesabından yayımladığı cesur fotoğraf ile takipçilerini kendine hayran bıraktı. Polat'ın fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"SENİ SUDAN ÇIKARIRDIM"

Ebru Polat Instagram hesabından yayımladığı fotoğrafa, "Evde seni böyle bekleyen bir aşkın var mesela, ve sen yüzme bilmiyorsun, ne yapardın?" notunu ekledi.

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Polat'ın sorusuna birçok sosyal medya kullanıcısı cevap verdi. Polat'ın bir takipçisi paylaşıma, "Gerekirse boğulurdum ama yine de yanına gelmeye çalışırdım" ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Seni sudan çıkarırdım" yorumunu yaptı.

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