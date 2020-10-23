Ebru Polat'tan samimi itiraf! 'Ailemden onay çıkmadı'

Yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren güzel şarkıcı Ebru Polat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni aşkını ilan etmişti.

Sosyal medya yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, özel hayatında aradığı mutluluğu sonunda buldu. Şarkıcı Ebru Polat, kalbini Tolgahan Acar'a kaptırdı. Sevgilisiyle araç içerisinde poz veren Polat, yeni ilişkisini duyurmuş oldu.

Paylaşımlarının ardından ünlü şarkıcıyı soru yağdı. En çok da eski sevgilisi olduğu düşünülen kişi merak edildi.

Polat takipçilerinden gelen soruya samimi bir yanıt verdi.

37 yaşındaki Polat açıklamasında "Aramızda çok yaş farkı var kendisi 26 yaşında. Ailemden onay çıkmadı" itirafında bulundu.



