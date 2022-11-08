Ebru Polat 'Tek gayem size köle olmak' diyen takipçisine verdiği yanıtla şoke etti!

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat, Instagram hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Ebru Polat, bir sosyal medya kullanıcısından gelen ''Tek gayem size layık bir köle olmak'' itirafına ''Kendime klan kuracağım yakında ama köleler de hep aç yahu, bir işe de yaramazlar'' sözleriyle yanıt verdi.

''Dünyanın en seksi kadını olmak nasıl bir duygu?'' sorusunu da yanıtlayan Ebru Polat, ''Siz daha ne gördünüz ki'' dedi.

Aşk hayatıyla merak uyandıran Ebru Polat, bir süredir yalnız olduğunu ve kimseyi istemediğini de söyledi.

15 yıl aradan sonra avukatlığa döndüğünü duyuran Ebru Polat, OnlyFans hesabının linkini paylaşınca sosyal medyada dalga konusu olmuştu.



