MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Polat ve sevgilisinin pozuna tepki yağınca... 'Ayağımı öpüyor başka yerimi değil...'

Ebru Polat ve sevgilisinin pozuna tepki yağınca... 'Ayağımı öpüyor başka yerimi değil...'

28.02.2021 11:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ebru Polat ve sevgilisinin pozuna tepki yağınca... 'Ayağımı öpüyor başka yerimi değil...'

Şarkıcı Ebru Polat'ın geçirdiği bir kaza sonrası ayak bileğinin bağ dokusu yırtıldı. Haberi sevgilisine ayağını öptürdüğü bir fotoğraf karesiyle duyuran ünlü şarkıcıya tepki yağdı. Polat tepkilere yanıt verdi.

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden geçirdiği talihsiz kaza haberini duyurdu. Ancak ünlü şarkıcının haberi duyururken paylaştığı fotoğraf karesi, takipçilerinin eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ekran Alıntısı

Yere düşen ve ayak bileğinin bağ dokusu yırtılan 37 yaşındaki şarkıcı, haberi ayağını öptürdüğü sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak duyurdu. Fotoğrafa, "Düştüm ve bilek bağ dokum yırtıldı. Senden daha cok seni düşünen ve hastayken ayağını öpen sevgilileri görebilir miyiz?" notunu da yazan Polat, binlerce eleştiri aldı.

Polat ayrıca, hikaye bölümünden de sevgilisinin fotoğrafını, "Ayağımı öpen yarim" mesajıyla paylaştı.

Ebru Polat gelen eleştirilerden sonra şunları söyledi: "Şoklardayım cahil kesim felaket var. Bunu nasıl paylaşırsın diye karşılayan bir kesim var. Gardaşlarım ayağımı öpen fotoğraf attım başka bir yerimi öpen foto atmadım. Niye yadırgadınız? Manyak filan mısınız? Çok saçmalıyorsunuz bazen; bırakın bunları ya.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
İbo Show'a katıldı! Elbisesine beğeni yağdıİbo Show'a katıldı! Elbisesine beğeni yağdı
Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?
Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Böyle sevgilim olsa bende öperdim ama sosyal medyada yaymasına izin vermezdim yine de..illa yayınlayacam derse 'Ebrucum ayağının altını öpüyüm yayınlama' diye yalvarırdım :)))

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Biden'ın kararına çok sert eleştiri: Felaket olacak

Biden'ın kararına çok sert eleştiri: Felaket olacak

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hayranlarını şaşırttı! 'Yorgunum, çıplağım ve...'

Hayranlarını şaşırttı! 'Yorgunum, çıplağım ve...'

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Diğer Haberler

Tuba Büyüküstün Harley Quinn’e dönüştü!

Sefirin Kızı için ilginç imaj! Olay oldu

İbo Show'a katılan Sevcan Orhan'a beğeni yağdı

İbo Show'a katıldı! Elbisesine beğeni yağdı

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz

Sevgilisine sürpriz yaptı! Beğeni yağdı

Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin'in değişimi gündem oldu!

Selami Şahin'in kızı son haliyle olay oldu

Seren Serengil'den Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere’ye tepki!

Cansu Dere'nin pozuna kızdı! 'Sen de gözümden düşme istersen'

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir Instagram'ı salladı! İç çamaşırını gösterdi

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.