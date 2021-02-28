Ebru Polat ve sevgilisinin pozuna tepki yağınca... 'Ayağımı öpüyor başka yerimi değil...'

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden geçirdiği talihsiz kaza haberini duyurdu. Ancak ünlü şarkıcının haberi duyururken paylaştığı fotoğraf karesi, takipçilerinin eleştiri yağmuruna tutuldu.

Yere düşen ve ayak bileğinin bağ dokusu yırtılan 37 yaşındaki şarkıcı, haberi ayağını öptürdüğü sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak duyurdu. Fotoğrafa, "Düştüm ve bilek bağ dokum yırtıldı. Senden daha cok seni düşünen ve hastayken ayağını öpen sevgilileri görebilir miyiz?" notunu da yazan Polat, binlerce eleştiri aldı.

Polat ayrıca, hikaye bölümünden de sevgilisinin fotoğrafını, "Ayağımı öpen yarim" mesajıyla paylaştı.

Ebru Polat gelen eleştirilerden sonra şunları söyledi: "Şoklardayım cahil kesim felaket var. Bunu nasıl paylaşırsın diye karşılayan bir kesim var. Gardaşlarım ayağımı öpen fotoğraf attım başka bir yerimi öpen foto atmadım. Niye yadırgadınız? Manyak filan mısınız? Çok saçmalıyorsunuz bazen; bırakın bunları ya.

