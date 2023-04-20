Ebru Polat yine rahat durmadı! Taytını çekip kalça şov yaptı

Her yaptığı olay olan ve son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Ebru Polat yine sınırlarını zorladı. Polat ev halini paylaştı. Taytını yukarı çekip tişörtünü kıvıran Ebru Polat kalça şovu ile takipçilerini mest etti.

Hem cesur pozları hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Zaman zaman harcamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat bu defa '5 dakikada ev modundan çıkış' notu ile bir video paylaştı. Kalça dansı yaptığı videosu sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı takipçileri Ebru Polat'ı eleştirirken bazı takipçileri ise beğenisini dile getirdi.

İzmir doğumlu Ebru Polat, 30 Haziran 1983 yılında dünyaya geldi. Erken yaşlarda bale eğitimi alan Polat, müzikle küçük yaşlarda tanıştı.

Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan güzel şarkıcı, bir süre avukatlık yaptıktan sonra Londra'da Royal Akademi'den müzik eğitimi alarak 2007 yılında 'Çetin Ceviz' isimli ilk albümünü çıkardı.





