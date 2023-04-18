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Klasik tasarımı yeniden yorumlayan şık ve modern Tommy Hilfiger çantada %60 indirim

17.04.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyasında şık, modern ve kaliteli tasarımları ile tanınan Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Markanın en çok satan ürünleri arasında yer alan Poppy Small Tote Kadın Çantası kısa süreliğine %60 indirimle satışta. Bu fırsatı kaçırmayın; bayram öncesi, ister kendinizi isterseniz sevdiklerinizi şımartın!

Klasik tasarımı yeniden yorumlayan şık ve modern Tommy Hilfiger çantada %60 indirim

Önde gelen moda markalarından Tommy Hilfiger; şık, modern ve özgün tasarımları ile kadınların hayallerini süsleyen birbirinden güzel ürünlere imza atıyor. Siz de Tommy Hilfiger kalitesini ve şıklığını kombinlerinize yansıtmak isterseniz doğru yerdesiniz. Markanın en popüler ürünlerinden biri olan Poppy Small Tote Kadın Çanta ve daha birçok üründeki %60'a varan indirimleri keşfetmek için acele edin. İşte detaylar!

Çok satanlarda birinci sırada: Tommy Hilfiger POPPY SMALL TOTE Kadın Çanta

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Sade şık ve modern görünüme sahip bir çanta arayışındaysanız Tommy Hilfiger'ın Poppy Small Tote çanta modeli tam size göre! Logo detaylı tasarımı ile dikkat çeken çanta, yüksek kaliteli vegan deri malzemeden üetilmiştir. Geniş bir iç hacme sahip olduğu için günlük kullanım için oldukça idealdir. Ayrıca çantanın üst kısmında fermuarlı bir bölme bulunur. Omuz askılı tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir ve farklı stillerle kombinlenebilir. Kombinlerinizle bütünleştireceğiniz şık bir çantaya ihtiyacınız varsa hiç düşünmeyin deriz.

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İndirim bu kadarla sınırlı değil!

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