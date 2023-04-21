Fiyatı bin 178 TL'ye düştü! Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz Puma spor ayakkabıda fırsat

Antrenmanların en önemli parçası, doğru ekipmanlara sahip olmak. Eğer siz de spor salonunda ya da evde yapılan antrenmanlarınızda kaliteli ve dayanıklı bir ayakkabıya ihtiyaç duyuyorsanız, PUMA Pwrframe Antrenman Ayakkabısı tam size göre! Bu ayakkabı, Puma'nın Powerframe teknolojisiyle, ayağınızın doğal hareketlerine uyum sağlaması özel olarak tasarlanan bir modeli. Birçok kullanıcıdan hem tasarım hem de rahatlık açısından tam not alan ayakkabıdaki kısa süreliğine geçerli indirimi kaçırmamanızı öneririz.

Ayağınızda yokmuşçasına hafif: Puma Pwrframe Antrenman Ayakkabısı

Hem antrenmanlarda hem de günlük kullanımda tercih edilen Puma'nın Pwrframe modeli, Powerframe teknolojisini kullanarak üretilmiştir. Bu teknoloji, ayağın doğal hareketlerine uyum sağlamak için tasarlanmış bir çerçeve sistemidir. Modelin yan kısımlarında yer alan dayanıklı kafes yapısı; ayakkabının sağlam kalmasını ve ayaklarınızın ayakkabı içinde stabil kalmasını sağlar. Modelin üst kısmı, hafif ve nefes alabilen bir file malzemeden yapılmıştır. Bu sayede ayakkabı, ayağınızın havalandırılmasına yardımcı olur ve terlemeyi azaltır. Alt kısmı, kaymaz ve esnek kauçuk malzemeden yapılmıştır. Ayakkabı hem sağlam hem de hareketlilik için uygun bir tabana sahiptir. Ayrıca, ayakkabının bağcıklı tasarımı ve dolgu malzemesi, ayağınızın rahat ve güvenli bir şekilde tabana oturmasını sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Puma kalitesi. Yarım numara büyük alın. 25 yıldır bu markayı kullanıyorum özellikle bu model çok rahat. Mağaza fiyatını yarısının altında indirimde yakaladım, aldım. Düşünmeden alabilirsiniz."

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