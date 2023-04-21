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Fiyatı bin 178 TL'ye düştü! Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz Puma spor ayakkabıda fırsat

21.04.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğru ayakkabı seçimi, kombinlerinizin tamamlayıcı bir parçası olur ve sizi hem şık hem de rahat hissettirir. Özellikle spor kombinlerde, ayakkabıların önemi daha da artar. Spor giyinirken rahatlık ve işlevsellik ön plandadır ve doğru ayakkabı seçimi, stilinizin bu özelliklerini destekler. Siz de hem günlük yaşamda hem de antrenmanlarınızda kullanabileceğiniz kaliteli, şık görünümlü ve elbette konforlu bir ayakkabı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Puma'nın Pwrframe modeli kısa süreliğine indirimde!

Fiyatı bin 178 TL'ye düştü! Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz Puma spor ayakkabıda fırsat

Antrenmanların en önemli parçası, doğru ekipmanlara sahip olmak. Eğer siz de spor salonunda ya da evde yapılan antrenmanlarınızda kaliteli ve dayanıklı bir ayakkabıya ihtiyaç duyuyorsanız, PUMA Pwrframe Antrenman Ayakkabısı tam size göre! Bu ayakkabı, Puma'nın Powerframe teknolojisiyle, ayağınızın doğal hareketlerine uyum sağlaması özel olarak tasarlanan bir modeli. Birçok kullanıcıdan hem tasarım hem de rahatlık açısından tam not alan ayakkabıdaki kısa süreliğine geçerli indirimi kaçırmamanızı öneririz.

Ayağınızda yokmuşçasına hafif: Puma Pwrframe Antrenman Ayakkabısı

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Hem antrenmanlarda hem de günlük kullanımda tercih edilen Puma'nın Pwrframe modeli, Powerframe teknolojisini kullanarak üretilmiştir. Bu teknoloji, ayağın doğal hareketlerine uyum sağlamak için tasarlanmış bir çerçeve sistemidir. Modelin yan kısımlarında yer alan dayanıklı kafes yapısı; ayakkabının sağlam kalmasını ve ayaklarınızın ayakkabı içinde stabil kalmasını sağlar. Modelin üst kısmı, hafif ve nefes alabilen bir file malzemeden yapılmıştır. Bu sayede ayakkabı, ayağınızın havalandırılmasına yardımcı olur ve terlemeyi azaltır. Alt kısmı, kaymaz ve esnek kauçuk malzemeden yapılmıştır. Ayakkabı hem sağlam hem de hareketlilik için uygun bir tabana sahiptir. Ayrıca, ayakkabının bağcıklı tasarımı ve dolgu malzemesi, ayağınızın rahat ve güvenli bir şekilde tabana oturmasını sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Puma kalitesi. Yarım numara büyük alın. 25 yıldır bu markayı kullanıyorum özellikle bu model çok rahat. Mağaza fiyatını yarısının altında indirimde yakaladım, aldım. Düşünmeden alabilirsiniz."
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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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