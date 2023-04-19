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Fiyatı 2040 TL'ye düştü! Spor şıklık sunan Camper deri ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

19.04.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayakkabıda hem rahatlığa hem de şıklığa önem verenler buraya! Size harika bir haberimiz var. Camper'ın en tarz modellerinden biri olan Runner Four-K100226 kısa süreliğine indirimde! Dayanıklılığı, konforu ve spor şıklık sunan tasarımıyla dikkat çeken ayakkabıyı kaçırmayın, deriz. İşte detaylar!

Fiyatı 2040 TL'ye düştü! Spor şıklık sunan Camper deri ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Tarzınızı yansıtmak istiyor ama aynı zamanda rahatlıktan da ödün vermek istemiyorsanız, Camper spor ayakkabı modellerinin tam size göre olduğunu söylemeliyiz. Modern ve şık tasarımıyla öne çıkan ayakkabı modellerine sahip Camper'da kısa süreliğine seçili modellerde indirimler sizleri bekliyor. Camper'ın en sevilen ayakkabılarından biri olan Runner Four-K100226'da tam 840 TL indirimde! Hem günlük hayatta hem de spor yaparken giyebileceğiniz, ayak sağlığına uygun bir şekilde tasarlanan bu ayakkabıyı gelin birlikte keşfedelim.

Modern tasarım, ultra konfor: CAMPER Runner Four-K100226 Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-04-19T164439.199

Modern tasarımı ve rahatlığı ile öne çıkan CAMPER Erkek Runner Four-K100226 Spor Ayakkabı, kaliteli malzemesi ile kullanıcılara konforlu ve şık deneyim sunar. Ayakkabının tabanı dayanıklı kauçuk malzemeden üretilmiştir ve özel bir tasarıma sahiptir, bu sayede yere tutunma gücü arttırılmıştır. Modelin iç kısmı nefes alan kumaştan üretilmiştir. Topuk kısmında ise CAMPER markasının özgün logosu yer alır. Model, günlük kullanım ve spor aktiviteleri için uygun bir seçenektir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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