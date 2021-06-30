Ebru Şahin’den hayranlarını mest eden 'lavanta' pozu!

Yeni sezon için Destan isimli yeni bir dizi projesiyle anlaşan oyuncu, yine dram rolüyle hayranlarının karşısında olacak. Çekimlerden önce ise Ebru Şahin dinlenmek için sezon arasını değerlendiriyor.

Ünlü oyuncu, Tekirdağ’dan lavanta tarlasında bir pozunu yayınladı. “Buraya biraz lavanta bırakacağım” ifadesiyle paylaşım yapan oyuncunun güzelliği yine hayranlarını mest etti.

Lavanta tarlasında parıldayan Ebru Şahin’e Aslı Samat’tan “Aynı yerde olmak ve karşılaşmamak” yorumu geldi. Morlar içindeki fotoğrafa hayranlardan da ilgi büyük oldu.





