Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

'Hercai' dizisiyle büyük bir yükselişe geçen Ebru Şahin'in son dönemde adını oldukça fazla duymaya başladık. Güzel oyuncunun bu başarısı ünlü markaların da dikkatini çekti. Özellikle kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken güzel yıldıza şampuan markalarından reklam teklifleri yağmaya başladı.

2 MİLYON TL TALEP ETTİ

TV8'de ekrana gelen 'Gel Konuşalım' isimli magazin programının yorumcularından Eylem İpek Şafak, güzel oyuncunun kendisine teklifte bulunan şampuan markasından 2 milyon TL talep ettiğini öne sürdü. Şampuan reklamlarında boy gösteren Serenay Sarıkaya ise 1.5 milyon TL kazanmıştı.. (Gecce)

