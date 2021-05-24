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Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan bomba karar! Tarih de belli oldu

24.05.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü çift hakkında bomba iddia. Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi. Evlenme kararı alan Şahin ve Osman'ın yakın çevresinden gelen habere göre ikili 25 Haziran'da nişanlanacak. Çiftin aldığı bu kararın ardından Eylül ayında nikah masasına oturması bekleniyor.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan bomba karar! Tarih de belli oldu

Bir dönem Hercai adlı dizide Reyyan karakterine hayat vermesiyle adından epeyce söz ettiren Ebru Şahin ve sevgilisinden güzel haber geldi. Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından sevgilisi sevgilisi Cedi Osman ile birlikte Maldivler'e uçtu. Tatilin tadını çıkaran çift, evlilik planları yapmaya başladı.

TARİH BELLİ OLDU

Ebru Şahin, başrolünde yer aldığı Hercai dizisinin final yapmasıyla NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen sevgilisi Cedi Osman ile birlikte tatilin tadını çıkarıyor. Maldivler tatilinden yayınladıkları fotooğraflar ile sosyal medyayı sallayan çift, magazin dünyasının "En yakışan çiftleri" arasına girdi. İkilinin yakın çevresinden gelen bilgilere göre, Şahin ve Osman ilişkilerini resmiyete dökecekleri ortaya çıktı. Çiftin 25 Haziran'da Çeşme'de nişanlanmayı planladığı konuşuluyor.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan bomba karar! Tarih de belli oldu

DÜĞÜNÜ DE ŞİMDİDEN PLANLADILAR

Düğünü ise önümüzdeki seneye bırakmaya karar veren ünlü çift, 2022 Eylül ayında nikah masasına oturak. Cedi Osman'ın annesi Binela Osman'ın Ebru Şahin'le çok iyi anlaştığı ve oğluna "Bir an önce evlenin. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Bekleyecek ne var?" diye baskı yaptığı da konuşuluyor. Bu arada Şahin'in yaz sonunda ABD'deki sevgilisinin yanında bir süre kalmak istediği için gelen yeni proje tekliflerini değerlendirmediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cedi osman Ebru Şahin
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