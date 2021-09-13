Ebru Şahin’in estetiksiz hali ortaya çıktı! Bu görüntüyü gördüğünüzde doktorunu tanımak isteyeceksiniz

Geçtiğimiz sezon final bölümüyle ekranlara veda eden Hercai dizisi, epey konuşulmuştu. Hem reytinglerde hem de sosyal medyada gündemden düşmüyordu. Dizinin Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, güzelliği ile herkesi mest ediyordu. Meğer oyuncu bu güzelliğini estetiğe borçluymuş. Şahin’in estetiksiz halini gördüğünüzde çok şaşıracaksınız.

EBRU ŞAHİN’İN ESTETİKSİZ HALİ

Güzelliği ile dikkat çeken Ebru Şahin, özel hayatıyla da epey ilgi odağı olan bir isim. Basketbolcu Cedi Osman ile Alaçatı'da ev aldı. Son olarak Hercai dizisinde Reyyan karakterini canlandıran Şahin’in estetiksiz görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada güzel oyuncunun burnunu yaptırdığı kaşlarını da kaldırttığı iddia edildi.

İşte Ebru Şahin’in estetikli ve estetiksiz hali…

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veriyor.

Ebru Şahin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)

Sosyal medya hesaplarını kapatan oyuncu Ebru Şahin'in, basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile ayrıldığı iddia edilmişti. Sessizliğini bozan Şahin, menajeri aracılığı ile neden hesaplarını kapattığını açıkladı. Şahin'in menajeri "Sosyal medyasını kapatma nedeni ayrılık değil. Sadece bir süreliğine sosyal medya detoksuna girdi" ifadelerini kullandı.

NBA’de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin, ALL dergisine konuşmuştu.

Şahin, açıklamalarında "Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var. Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz." dedi.

Çift, geçtiğimiz günlerde İzmir Alaçatı'dan ev aldı.



