Ebru Şahin ipli bikinisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı

Ebru Şahin, daha önce İstanbullu Gelin’de Burcu karakteriyle de dikkatleri çekmiş, ardından Yasak Elma dizisinde psikopat bir pilot kadına hayat vermişti. Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu dizinin final yapmasıyla birlikte sevgilisi Cedi Osman’la birlikte soluğu tatilde aldı.

EBRU ŞAHİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers’de forma giyen profesyonel bir basketbolcu Cedi Osman ile birlikte olan oyuncu, geçtiğimiz günlerde doğum günü sebebiyle yayınladığı fotoğrafta birlikte tatilde olduklarını göstermişti.

Oyuncunun bikinili fotoğraflarını sevgilisi Cedi Osman’ın yaptığı yorum da dikkat çekti.





