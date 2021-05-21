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Ebru Şahin ipli bikinisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı

21.05.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şahin, 3 sezon boyunca Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle ekranlarda fırtına gibi esiyor. Bir süredir Cedi Osman ile mutlu bir ilişkisi olan Ebru Şahin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla olay oldu.

Ebru Şahin ipli bikinisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı

Ebru Şahin, daha önce İstanbullu Gelin’de Burcu karakteriyle de dikkatleri çekmiş, ardından Yasak Elma dizisinde psikopat bir pilot kadına hayat vermişti. Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu dizinin final yapmasıyla birlikte sevgilisi Cedi Osman’la birlikte soluğu tatilde aldı.

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EBRU ŞAHİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers’de forma giyen profesyonel bir basketbolcu Cedi Osman ile birlikte olan oyuncu, geçtiğimiz günlerde doğum günü sebebiyle yayınladığı fotoğrafta birlikte tatilde olduklarını göstermişti.

Oyuncunun bikinili fotoğraflarını sevgilisi Cedi Osman’ın yaptığı yorum da dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
cedi osman Ebru Şahin
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