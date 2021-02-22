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Ebru Şahin sosyal medyaya geri döndü! Yeni fotoğraflarını paylaştı

22.02.2021 01:54 | Son Güncelleme:
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Ebru Şahin sosyal medyaya geri döndü! Yeni fotoğraflarını paylaştı

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de Reyyan karakterini canlandıran güzel oyuncu Ebru Şahin'in sosyal medya detoksu kısa sürdü. Ünlü basketbolcu Cedi Osman'la da aşkları dolu dizgin devam eden Ebru Şahin, 12 gün sonra sosyal medyaya geri dönerek yeni fotoğraflarını paylaştı.

Atv'nin fenomen dizisi Hercai'de Akın Akınözü ile başrolleri paylaşan güzel oyuncu Ebru Şahin, bir süre önce sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.
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Şahin'in sosyal medyayı kapatması hayranlarını şaşırtmıştı. Ebru Şahin'in 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Cedi Osman'la paylaşım yapmaması da ayrılık iddialarını gündeme getirmişti. Ancak ünlü oyuncunun menajeri "Sosyal medyasını kapatma nedeni ayrılık değil. Sadece bir süreliğine sosyal medya detoksuna girdi" açıklamasını yapmıştı.
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"VE GERİ DÖNDÜM"

Instagram'da 3 milyon 400 bin takipçisi bulunan genç oyuncu, sosyal medya hesaplarını açtı.

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Instagram hesabını yeni pozlarıyla açan Ebru Şahin, Ege'de çektirdiği fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı.

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Ebru Şahin'in "Ve geri döndüm" notuyla paylaştığı fotoğraflarına hayranları beğeni yağdırdı.

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Deniz kenarında verdiği pozlar ile dikkat çeken genç oyuncunun gözlük stili ise çok konuşuldu.

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