Ebru Şahin sosyal medyaya geri döndü! Yeni fotoğraflarını paylaştı

Atv'nin fenomen dizisi Hercai'de Akın Akınözü ile başrolleri paylaşan güzel oyuncu Ebru Şahin, bir süre önce sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.



Şahin'in sosyal medyayı kapatması hayranlarını şaşırtmıştı. Ebru Şahin'in 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Cedi Osman'la paylaşım yapmaması da ayrılık iddialarını gündeme getirmişti. Ancak ünlü oyuncunun menajeri "Sosyal medyasını kapatma nedeni ayrılık değil. Sadece bir süreliğine sosyal medya detoksuna girdi" açıklamasını yapmıştı.



"VE GERİ DÖNDÜM"

Instagram'da 3 milyon 400 bin takipçisi bulunan genç oyuncu, sosyal medya hesaplarını açtı.

Instagram hesabını yeni pozlarıyla açan Ebru Şahin, Ege'de çektirdiği fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı.

Ebru Şahin'in "Ve geri döndüm" notuyla paylaştığı fotoğraflarına hayranları beğeni yağdırdı.



Deniz kenarında verdiği pozlar ile dikkat çeken genç oyuncunun gözlük stili ise çok konuşuldu.



