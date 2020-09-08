MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şallı anlattı Demet Akalın ve Alişan ağladı! 'Ponçiğim bizi izliyor'

Ebru Şallı anlattı Demet Akalın ve Alişan ağladı! 'Ponçiğim bizi izliyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 14:22 | Son Güncelleme

Kısa süre önce oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programına röportaj verdi. Şallı kendisine gelen kötü yorumlara yanıt olarak "Beni artık bu saatten sonra kimse kızdırıp üzemez" dedi.

Ebru Şallı anlattı Demet Akalın ve Alişan ağladı! 'Ponçiğim bizi izliyor'

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars; iki yıl mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenik düşmüş ve 17 Nisan’da hayatını kaybetmişti. 9 yaşındaki oğlunun vefatının ardından içine kapanan ve uzun bir süre ortalıkta görünmeyen Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile birlikte çıktığı tatilden paylaşımlar yapmış ve bazı takipçileri tarafından yoğun bir şekilde eleştirilmişti.

Eski manken Ebru Şallı oğlunun vefatının ardından yaşadığı zor günleri anlattı. Şallı, bu süre zarfında kendisine yöneltilen eleştirilerden rahatsız olduğunu söylerken bundan sonraki süreçte “beni artık kimse kızdırıp üzemez” şeklinde konuştu.

“KİMSE KIZDIRIP ÜZEMEZ”

Ebru Şallı, uzun bir aradan sonra Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa röportaj verdi ve oğlunun vefatının ardından yaşadığı zor günleri anlattı. Küçük oğluna hastalık sürecinde ilik bağışında da bulunan Şallı’nın programa verdiği röportajda son derece zorlandığı görüldü. Şallı açıklamasında "İnsanlardan anlayış bekliyorum, destek olmalarını bekliyorum. Yaşanan çok kötü bir şey ve daha vicdanlı olmalıyız. Bunu yaşayan anne ve babalara destek olmalıyız çok büyük bir acı Allah kimseye yaşatmasın. Beni artık bu saatten sonra kimse kızdırıp üzemez" dedi.

Şallı, bu açıklamaları yaparken gözyaşlarına hakim olamazken röportajı izleyen Alişan ve Demet Akalın da gözyaşlarına engel olamadı.

ŞALLI’DAN PROGRAM SONRASI PAYLAŞIM GELDİ

Ekran Alıntısı

Ebru Şallı, ekranları karşısındakileri gözyaşlarına boğan açıklamaları sonrasında Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve kendisi gibi hisseden takipçilerine seslendi.

İşte o paylaşım: “Dualarınızı, güzel enerjilerinizi alıyorum… Ama lütfen ağlamayın… Ponçiğim bizi izliyor… Onu üzmeyelim ve o hep benimle benim meleğim, eşsiz kokusuyla, tılsımıyla… Hepinizi çok seviyorum.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
Kızını paylaştı! 'Kendi saçını boyamış'Kızını paylaştı! 'Kendi saçını boyamış'
Yeni program ve yeni formatla ekranlara dönüyor!Yeni program ve yeni formatla ekranlara dönüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
7 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
7 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürekleri yaktı
Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürekleri yaktı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Ekrana dönüyor! İmzayı atar atmaz bakın ne istedi
Ekrana dönüyor! İmzayı atar atmaz bakın ne istedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Aleyna Çakır'ın tırnak içinde erkek DNA'sı bulundu
Canlı yayında açıkladı! Tırnak içinde erkek DNA'sı bulundu
Maria ile Mustafa dizisinin yıldızı Jessica May kimdir, nereli? Jessica May’in eşi kim?
Yeni diziyle ekranlara dönüyor!
Ahu Tuğba kızı Anjelik Calvin'i paylaştı! 'Annesinin kopyası'
Kızını paylaştı! 'Kendi saçını boyamış'
Karantinada seksi giysileriyle ev işi yapan ünlüler
Ev işini iç çamaşırıyla yapan ünlüler sosyal medyayı salladı
Yeşilçam'ın fettan güzeli Suzan Avcı: Aradan on yıllar geçti ama...
Yeşilçam'ın fettan güzeli Suzan Avcı: Aradan on yıllar geçti ama...
Parti parti dolaşan David Beckham ve Victoria Beckham koronavirüs oldu
Parti parti dolaşan çift hakkında bomba iddia
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.