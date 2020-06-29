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Ebru Şallı’dan duygulandıran paylaşım: Seni çok özlüyorum ponçiğim

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 21:57 | Son Güncelleme

Ebru Şallı 9 yaşındaki oğlu Pars Tan'ı Nisan ayında kaybetmişti. Oğlunun yokluğuyla zor günler geçiren Ebru Şallı, Instagram hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Ebru Şallı’dan duygulandıran paylaşım: Seni çok özlüyorum ponçiğim

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıl boyunca mücadele ettiği hastalığa yenilerek 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Evlat acısı yaşayan ünlü model Ebru Şallı dünyayla tüm bağını koparıp eve kapanmıştı.

Oğlunun vefatının ardından çok zor günler geçiren Ebru Şallı, Instagram hesabından Pars ile fotoğraflarını paylaştı.
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Oğluyla sarıldıkları fotoğrafları paylaşan Şallı, "Kavuşmak güzeldir, sarılmak da... Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum Poncigim" notunu yazdı.

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Duygusal paylaşımın ardından yakın arkadaşları ve takipçileri Şallı'ya destek mesajları yazdı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah sabır versin çok zor ya
her gördüğümde gözlerim doluyor çok zor bir durum
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