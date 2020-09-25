Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın doğum gününde duygulandıran paylaşım!

Ebru Şallı'nın 10 yaşındaki oğlu Pars Tan, Nisan ayında lenfoma kanseri tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybetmişti.

Aylardır evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, oğlu Pars'ın doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadan duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"BANA YAŞATTIĞIN HER AN İÇİN SANA MİNNETTARIM"

Oğlu Pars ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Şallı, "Ponçiğim benim, seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım. Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben. Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız" notunu yazdı.



