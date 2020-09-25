MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın doğum gününde duygulandıran paylaşım!

Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın doğum gününde duygulandıran paylaşım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 01:59 | Son Güncelleme

Ebru Şallı, hayatını kaybeden oğlu Pars’ın doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürekleri burktu. Oğluyla eski doğum günü fotoğraflarını paylaşan Şallı, "Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız" dedi.

Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın doğum gününde duygulandıran paylaşım!

Ebru Şallı'nın 10 yaşındaki oğlu Pars Tan, Nisan ayında lenfoma kanseri tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybetmişti.

Aylardır evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, oğlu Pars'ın doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadan duygulandıran bir paylaşım yaptı.

ebru1

"BANA YAŞATTIĞIN HER AN İÇİN SANA MİNNETTARIM"

Oğlu Pars ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Şallı, "Ponçiğim benim, seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım. Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben. Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız" notunu yazdı.
ebru2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Melisa Şenolsun için romantik kutlama!Melisa Şenolsun için romantik kutlama!
Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Zehra Çilingiroğlu arasında ‘şiddet’ iddiaları gündeme geldi!Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Zehra Çilingiroğlu arasında ‘şiddet’ iddiaları gündeme geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türk bayrağını indirmeye çalışan kişiye linç girişimi
Türk bayrağını indirmeye çalışan kişiye linç girişimi
24 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
24 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
'Kızım hamileymiş! Ümitcan döverek...'
'Kızım hamileymiş! Ümitcan döverek...'
Fantezileri ortaya saçıldı! 'Kimi arabada kimi seks koltuğunda...'
Fantezileri ortaya saçıldı! 'Kimi arabada kimi seks koltuğunda...'
Galatasaray - Hajduk Split | CANLI
Galatasaray - Hajduk Split | CANLI
Bir ilde flaş karar! Açık alanlarda sigara içmek yasaklandı
Bir ilde flaş karar! Açık alanlarda sigara içmek yasaklandı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
MasterChef'te Serhat neden yok?
MasterChef'te Serhat neden yok?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bomba İbrahim Tatlıses itirafı! 'Çapkınlık huyunu...'
Bomba İbrahim Tatlıses itirafı! 'Çapkınlık huyunu...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Walison Fonseca MasterChef'ten ayrılacak mı? MasterChef Walison Fonseca kimdir?
Brezilyalı yarışmacı MasterChef'i bırakıyor mu?
Umut Evirgen'den Melisa Şenolsun için romantik kutlama!
Melisa Şenolsun için romantik kutlama!
MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 24 Eylül MasterChef Türkiye eleme adayları
MasterChef'te iddialı isimler elemeye kaldı!
Şıhıl mahşi nedir, nasıl yapılır? MasterChef Somer Sivrioğlu'nun yemeği şıhıl mahşi tarifi
MasterChef'e Somer Şef'in özel tarifi damga vurdu
Nurgül Yeşilçay, Balenciaga'nın paylaşımını böyle ti’ye aldı
Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı olay oldu!
Tolga Karel kimdir? ABD’de ev alan Tolga Karel ne iş yapıyor? Tolga Karel kaç yaşında?
ABD’de ev alan Tolga Karel ne iş yapıyor?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.