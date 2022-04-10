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  4. Ebru Şallı hastanede iç çamaşırları kaybolduğu iddiasına yanıt verdi

Ebru Şallı hastanede iç çamaşırları kaybolduğu iddiasına yanıt verdi

10.04.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik için tedavi gören Ebru Şallı hakkındaki iddia gündem oldu. İddiaya göre Şallı'nın tedavi gördüğü hastanede iç çamaşırları kaybolunca eşi Uğur Akkuş hastaneyi bastı. Bu iddialar gündem olunca Ebru Şallı hemen bir paylaşım yaptı.

Ebru Şallı hastanede iç çamaşırları kaybolduğu iddiasına yanıt verdi

Uğur Akkuş ile boşanacağı iddia edilen Ebru Şallı bu iddiaları yalanlayan bir adım attı. İddiaya göre bir süre önce oğlunu kaybeden Şallı tüp bebek tedavisi için hastane gitti. Ancak hasta süreciyle ilgili ilginç iddialar gündeme geldi.

Takvim'in haberine göre; doktorlarla görüşen 45 yaşındaki eski manken, aldığı "Anne olmak için bir engeliniz yok" cevabıyla sevinmişti. Yaklaşık 1 haftadır karar verme aşamasında olan Şallı, önceki gün hastanenin yolunu tuttu. Tüp bebek tedavisine başlayan Şallı'ya ilk transfer yapıldı.

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ŞALLI'NIN İÇ ÇAMAŞIRLARI KAYBOLDU

Şallı'nın işlem sırasında iç çamaşırları kayboldu. Bu durumu duyunca çılgına dönen Uğur Akkuş, hastaneyi ayağa kaldırdı. Hatta iş insanının kamera kayıtlarının incelenmesini istediği de konuşulanlar arasında.

EBRU ŞALLI'DAN YANIT

Ebru Şallı bu iddiaların gündem olmasının ardından bir paylaşım yaparak "La Fontaine'den masallar var yine bugün tek bir gazete ama pek bir sever beni çok sevişiriz" yazdı.
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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı
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