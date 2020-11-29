MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şallı hayatını kaybeden oğlunun isteği için kollarını sıvadı

Ebru Şallı hayatını kaybeden oğlunun isteği için kollarını sıvadı

29.11.2020 14:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ebru Şallı hayatını kaybeden oğlunun isteği için kollarını sıvadı

Ebru Şallı, lenfoma hastalığı sebebiyle 10 yaşında hayatını kaybeden oğlu Pars'ın en büyük hayali barınak projesi için kolları sıvadı.

Eski eşi Harun Tan'dan olan oğlu Pars'ı geçtiğimiz nisan ayında kaybettikten sonra zor günler geçiren Ebru Şallı, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ebru Şallı, hayatını kaybeden oğlu Pars'ın en büyük hayali barınak projesi için kolları sıvadığını açıkladı. Şallı, "Kafaya koydum ve en kısa zamanda hayata geçireceğim. Bir belediyeyle ortaklaşa yapacağız. Ponçik hayvanları çok seviyordu ve bu projeyi çok istiyordu" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde A Para'da ekrana gelen 'Günaydın Hafta Sonu'na konuk olan Şallı, "Yaşadığım acı, tarifi olmayan bir şey, kelimelerin yeterli olabileceği bir durum yok. Dileğim kimse bu acıyı yaşamasın. Bodrum'a biraz erken gittim bu sene. Deniz havası ve yeşil ortam iyi geldi bana. Hayata tutunmaya çalışıyorum" demişti. (SnobMagazin)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
'Sokakta görsem tokatlayacağım' dedi bu yorum olay oldu! 'Ece'yi tokatlasaydın''Sokakta görsem tokatlayacağım' dedi bu yorum olay oldu! 'Ece'yi tokatlasaydın'
İşte Hababam Sınıfı’nın yaşayan efsaneleri...İşte Hababam Sınıfı’nın yaşayan efsaneleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uzmanı açıkladı! Kan grubunun virüsten koruyucu bir yönü var mı?

Uzmanı açıkladı! Kan grubunun virüsten koruyucu bir yönü var mı?

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

Seksi isimden Afrodite mesaj! 'Yeter, kapa çeneni!'

Seksi isimden Afrodite mesaj! 'Yeter, kapa çeneni!'

Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı!

Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı!

Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!

Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

Yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Diğer Haberler

Alişan ve Demet Akalın yasağı deldi mi? Şanlıurfa Belediyesi tesislerinde kebap keyfi tepki çekince...

Belediyenin tesislerinde kebap keyfi! Tepki yağınca...

Şoray Uzun yıllar sonra itiraf etti! 'Utanmadan o ödülü aldım'

Yıllar sonra itiraf etti!

Bircan Bali'den Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen’e: Sokakta görsem tokatlayacağım...

'Sokakta görsem tokatlayacağım' dedi bu yorum olay oldu! 'Ece'yi tokatlasaydın'

Enes Batur'dan Nisa-Barış öpüşmesiyle ilgili açıklama! 'Büyütülecek bir şey yok'

'Büyütülecek bir şey yok'

Megan Barton-Hanson küvet pozuyla olay oldu! Yorum yağdı

Küvet pozuna yorum yağdı! 'Seninle biraz...'

Şeyma Subaşı'dan ayrılan Gudio Senia eski aşkına döndü

Eski aşkı paylaşınca ortaya çıktı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.