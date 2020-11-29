Ebru Şallı hayatını kaybeden oğlunun isteği için kollarını sıvadı

Eski eşi Harun Tan'dan olan oğlu Pars'ı geçtiğimiz nisan ayında kaybettikten sonra zor günler geçiren Ebru Şallı, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ebru Şallı, hayatını kaybeden oğlu Pars'ın en büyük hayali barınak projesi için kolları sıvadığını açıkladı. Şallı, "Kafaya koydum ve en kısa zamanda hayata geçireceğim. Bir belediyeyle ortaklaşa yapacağız. Ponçik hayvanları çok seviyordu ve bu projeyi çok istiyordu" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde A Para'da ekrana gelen 'Günaydın Hafta Sonu'na konuk olan Şallı, "Yaşadığım acı, tarifi olmayan bir şey, kelimelerin yeterli olabileceği bir durum yok. Dileğim kimse bu acıyı yaşamasın. Bodrum'a biraz erken gittim bu sene. Deniz havası ve yeşil ortam iyi geldi bana. Hayata tutunmaya çalışıyorum" demişti. (SnobMagazin)

