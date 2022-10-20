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Ebru Şallı kocası Uğur Akkuş tarafından dövüldü mü? "Bu kadarı ayıp artık" diyerek isyan etti

20.10.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğur Akkuş'un eşi Ebru Şallı'yı Emirgan’da seyir halindeki araçta dövdüğü iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Darp edildiği gündeme bomba gibi düşen model haberleri görünce şoke oldu. Manken Ebru Şallı "Bu kadarı ayıp artık" diyerek isyan etti.

Ebru Şallı kocası Uğur Akkuş tarafından dövüldü mü? "Bu kadarı ayıp artık" diyerek isyan etti

Manken Ebru Şallı 2019 yılında iş insanı Uğur Akkuş ile evlenmişti. Son dönemde ilişkilerinde sorunlar olduğu söylenen Şallı ve eşi hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Şallı ile Akkuş’un, Emirgan’da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi.

İddiaya göre; ünlü modeli bir mekana götüren vatandaşlar, ambulans çağırdı. Sağlık kontrolü yapılırken mekana polis memurları çağrıldı. Bu iddialar karşısında Ebru Şallı şoke oldu.

Ekran Alıntısı

Sosyal medyada hemen bu haberi paylaşan Şallı "Bu kadarı ayıp artık yapmayın lütfen! Gerçek olmayan haberleri kopyala yapıştır" dedi.

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