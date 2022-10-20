Ebru Şallı kocası Uğur Akkuş tarafından dövüldü mü? "Bu kadarı ayıp artık" diyerek isyan etti

Manken Ebru Şallı 2019 yılında iş insanı Uğur Akkuş ile evlenmişti. Son dönemde ilişkilerinde sorunlar olduğu söylenen Şallı ve eşi hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Şallı ile Akkuş’un, Emirgan’da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi.

İddiaya göre; ünlü modeli bir mekana götüren vatandaşlar, ambulans çağırdı. Sağlık kontrolü yapılırken mekana polis memurları çağrıldı. Bu iddialar karşısında Ebru Şallı şoke oldu.

Sosyal medyada hemen bu haberi paylaşan Şallı "Bu kadarı ayıp artık yapmayın lütfen! Gerçek olmayan haberleri kopyala yapıştır" dedi.

