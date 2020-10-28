Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku! Kasten yaralamadan...

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’la 2018 yılında boşandığı Gonca Sağlam arasındaki hukuk savaşı sürüyor. Uğur Akkuş’a kasten yaralama suçundan 1 yıl 7 ay hapis cezası verildi. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre karşılıklı 70’e yakın soruşturma dosyası olan eski karı koca arasında bir yıldır İstanbul Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ görülen “kasten yaralama” iddiasıyla açılan davada karar çıktı.

Davanın 17. celsesinde karar çıktı ve Akkuş’un yaralama eylemi sonucu kemik kırığına neden olduğu gerekçesiyle istinaf yolu açık olmak üzere 1 yıl, 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Akkuş daha önce de aynı suçtan hüküm giydiği için cezasında indirim yapılmadı.

