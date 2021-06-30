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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'dan Elon Musk'a teklif gitti: Kapadokya'ya uzay üssü!

30.06.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğur Akkuş: "Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX ile temas kurarak, Türkiye'de uzay turizmi üssü açmaları konusunda teklifte bulunduk. Hedefimiz Kapadokya'da uzay turizmi üssü kurmak..."

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'dan Elon Musk'a teklif gitti: Kapadokya'ya uzay üssü!

İş insanı ve manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, Esquire Dergisi'nin Yaz sayısına konuştu.

01

"Küçük yaştan beri bitmek bilmeyen bir tempo ile iş hayatının içindeyim. Şu an hayatımın en üretken dönemindeyim. Bilişimden teknolojiye, sağlıktan tarıma her alana yatırım yapıyorum. Türkiye'nin yerli ve milli kripto para borsası Ascoindex'i kurdum. Hedefim bu borsanın ABD'de işlem görmesini sağlamak.

02

En büyük işim; hep daha fazla öğrenmek ve kendimle yarışmak. 14 yaşından beri dünyayı dolaşıyorum. Kendimi geliştirmek ve sürekli öğrenmek bu hayatta beni en mutlu eden şey. İş hayatındaki en önemli prensibim ise çalışmak, çalışmak, çalışmak...

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SOĞUKKANLI BİRİYİM

Çocuk yaşta başladığım iş hayatımda başarılarım kadar başarısızlıklarım da oldu. Hatalar yapa yapa doğruyu bulabiliyorsunuz. Başarısızlıklarımdan ders çıkardım, yılmadım. Öncelikle soğukkanlılığı elden bırakmamamız gerekiyor.
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"KAPALIÇARŞI'DA BABAMIN DÜKKANINDA ÇALIŞAN BİR ÇOCUKTUM"

Kariyerime yeni başladığım günlerime dönsem kendime 'Anı yaşa, sakın endişelenme, gelecek korkusunu aklından at, her saniyenin tadını çıkar' derdim. 6 yaşındaki oğlum, 'Ne zaman büyüyeceğim?' diye soruyor. 'Hayat seni büyütecek ve bu da hiç ummadığın kadar hızlı olacak' diyorum. Yaşıtlarımın oyun oynadığı yaşta, Kapalıçarşı'da babamın kumaş toptancısı dükkanında çalışan küçük bir çocuktum. Ticaretle birlikte farklı kültürlerden insanlarla tanışmam, insanlara karşı ön yargımı kırdı. İş hayatında başarılı olmanın önündeki en büyük engel ön yargıdır.

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"ELON MUSK İLE UZAY ÜSSÜ HAKKINDA TEMAS KURDUM!"

Elon Musk'ın sahip olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX ile temas kurarak, Türkiye'de uzay turizm üssü kurmaları konusunda görüşmeler gerçekleştirdik. Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa ve Türki Cumhuriyetler için uzay turizm üssü olabilecek potansiyele sahibiz.

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"TÜRKİYE'Yİ UZAY TURİZMİNİN MERKEZİ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bulunduğumuz coğrafyada yer alan ülkelerdeki kişilerin, uzay seyahati için 17 saat sürecek bir yolculukla Florida'ya gitmek yerine Türkiye'den hareket etmeleri daha kolay olacak. Kapadokya'da uzay turizm üssü kurulması konusunda iş birliği teklifinde bulunduk. Türkiye'yi uzay turizminin merkezi yapmayı hedefliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Ebru Şallı Uğur Akkuş
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