Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan yoga hocası oldu

Podyumların aranılan yüzlerinden biriyken pilatese gönül veren Ebru Şallı, form tutmak için başladığı bu sporu zaman içinde meslek edinmişti. Devamında pilates CD’leri de çıkaran Ebru Şallı’dan sonra eski eşi Harun Tan da benzer bir yola girdi.

Harun Tan, sertifikasını geçtiğimiz günlerde yoga eğitmeni Nihan Hantal’dan aldı.

HARUN TAN SERTİFİKASINI ALDI

Ebru Şallı ile evliliği döneminde sporu yaşam tarzı haline getiren iş adamı, bir süre önce yoga eğitmenliği için kursa yazıldı. Sertifikasını alan Harun Tan, bunu sosyal medyada duyurdu: “İlk dersimi vererek yoga eğitmenlik sertifikasını sevgili Nihan hocamızın elinden aldım.”

'ERKEKLERİN KAS HIRSI EVLİLİK YIKAR'

Bilindiği gibi; Ebru Şallı da, pilates eğitmeni. Ebru Şallı 1.5 yıl önce “Erkeklerin kas hırsı evlilik yıkar” demiş, Harun Tan bu sözlere aldırmamıştı.





