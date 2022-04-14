MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şallı zayıf fiziğiyle dikkat çekti! "İskelet modası çoktan geçti..."

Ebru Şallı zayıf fiziğiyle dikkat çekti! "İskelet modası çoktan geçti..."

14.04.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Ebru Şallı en son tüp bebek tedavisiyle gündeme gelmişti. Spor hareketleri ve beslenme tavsiyelerini sosyal medya hesabından paylaşan pilates eğitmeni Ebru Şallı, tahtanın üzerine yattığı pozuyla eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ebru Şallı zayıf fiziğiyle dikkat çekti! "İskelet modası çoktan geçti..."

Uzun yıllardır ekranlarda olan ve forma girmek için ipuçlarını paylaşan Ebru Şallı Instagram hesabından aktif olarak paylaşım yapıyor. Tahtanın üzerine yattığı pozunu paylaşan Ebru Şallı, zayıf fiziğiyle dikkat çekti.

EBRU ŞALLI ZAYIF FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

45 yaşındaki Ebru Şallı, son paylaşımında zayıf fiziğiyle dikkat çekti.

Ebru Şallı zayıflığıyla dikkat çekti!

Mini elbisesiyle poz veren Şallı'ya, "Oyuncak bebek gibi şahane", "Neyin var Ebru?", "İskelet modası çoktan geçti.", "Uzaktan fazla zayıf gözüküyor." gibi yorumlar geldi.

Ebru Şallı zayıflığıyla dikkat çekti!

'İÇ ÇAMAŞIRI KAYBOLDU' İDDİASI

2019'da hayatını Uğur Akkuş ile birleştiren Ebru Şallı tüp bebek tedavisi gördüğü hastanede iç çamaşırlarının çalındığı iddia edilmişti.

Ebru Şallı zayıflığıyla dikkat çekti!

Bunun üstüne, Uğur Akkuş'un hastaneyi ayağa kaldırdığı, kamera kayıtlarının incelenmesini talep ettiği belirtilmişti.

Ebru Şallı zayıflığıyla dikkat çekti!

Ebru Şallı bu duruma karşılık sosyal medyada yaptığı açıklama ile konuya netlik kazandırmıştı. İşte o açıklama: "La Fontaine'den masallar var yine bugün tek bir gazete ama pek bir sever beni çok sevişiriz"

Ebru Şallı zayıflığıyla dikkat çekti!

Ebru Şallı zayıflığıyla dikkat çekti!

Ebru Şallı zayıflığıyla dikkat çekti!

Pozu eleştiri yağmuruna tutuldu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güzelliğiyle büyüledi! "Burak dünyanın en şanslı adamı"Güzelliğiyle büyüledi! "Burak dünyanın en şanslı adamı"
Acılı baba hakkında şoke eden sözler! "İsterse bana dava açabilir" Acılı baba hakkında şoke eden sözler! "İsterse bana dava açabilir"
90'ların yenilmez savaşçısı Zeyna! Zaman ona acımamış90'ların yenilmez savaşçısı Zeyna! Zaman ona acımamış
Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Karamollaoğlu, "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı! İttifak...

Karamollaoğlu, "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı! İttifak...

"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Sadece iki kaşık ekleyin! Etkisini anında gösteriyor

Sadece iki kaşık ekleyin! Etkisini anında gösteriyor

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.