MAGAZİN

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2018 20:17 | Son Güncelleme

Ünlü model Ebru Şancı, katıldığı magazin programında balayında eşi Alpaslan Öztürk ile birbirlerinden çok sıkıldıklarını ve balayını vıcık vıcık bulduğunu söyledi.

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

İkiz bebek annesi Ebru Şancı, bugün Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunumuyla gerçekleşen 2. Sayfa programına konuk oldu. Alişan ve Buse Varol'un balayı haberlerini gören Şancı, balayında eşiyle birbirlerinden çok sıkıldıklarını anlattı.

"MALDİVLER'DE MENEMEN İSTEDİM"
2015 yılında Alpaslan Öztürk'le evlenen Ebru Şancı'nın balayında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Biz balayında Maldivler'e gittik, birbirimizden çok sıkıldık. Ye, iç, yat bu ne! Bir de aç kaldım adam tabağa ıstakoz koymuş getirmiş sabah kahvaltısında. Ben onun nasıl yendiğini bile bilmiyorum. 'Git menemen' getir dedim. 'Burada yok, sahilde olduğumuz için hep deniz ürünleri var' dedi.

"BALAYI VICIK VICIK"
Kocama da kahvaltıda şampanya getirmiş, yanına da koymuş iki bin TL'lik faturayı. Bir kere zaten benim kocam alkol kullanmıyor. Yani kısacası biz çok sıkıldık, balayı ne vıcık vıcık. Beş günün sonunda kaçtık.

'SİNİRLENİNCE BENİ HAVAYA KALDIRIP DUVARA YASLAR'
Öte yandan Ebru Şancı, "Eşimle çok kavga ederiz, ben pitbull gibiyimdir. Saldırmaya yer ararım, çok konuşurum. O da beni susturmak için havaya kaldırır duvara yaslar 'Sus artık, yeter' der.'" diyerek eşiyle sık sık kavga ettiğini de dile getirdi.

'DEVRE ARASINDA HAMİLE KALACAĞIM'
Ebru Şancı Alparslan Öztürk'ü (25) şu sözlerle anlatmaya devam etti: "Alparslan saha dışında da oyun peşinde. 25 yaşında adam alırsam böyle olur. Bir ara Pokemon peşinde koşuyorduk. Esenyurt'ta araba seyir halindeyken pokemon yakalamak istedi, kaza atlattık. Kocam çok da ağır biri. Bunu takımda nasıl 90 dakika oynatıyorlar bilemiyorum" dedi. İkiz kızları olan Ebru Şancı "Devre arası hamile kalacağım, üçüncü bebeği istiyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ebru şancı Alpaslan Öztürk Balayı

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