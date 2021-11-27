Ebru Şancı'nın acı günü! Köpeği Thedore'u kaybetti

Thedore, Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çiftinin Kemerburgaz'daki evlerinin bahçesine gömüldü. 38 yaşındaki eski manken, "Elimizden ne geliyorsa yaptık ama olmadı. İnanılmaz acı çekiyordu. Çok ama çok üzgünüm" derken gözyaşlarına boğuldu.

"VİCDANLI ADAM SEVİN"

Şancı, futbolcu eşi Öztürk'ün evde Theodore'u sevdiği bir kareyi Instagram hesabından paylaşarak, "Sevecekseniz vicdanlı adam sevin! Beni tanımadan önce hiçbir hayvana dokunmayan adam, sırf ben seviyorum diye evde beş köpekle yaşadı. Thedore son nefesini verirken yine yanında o vardı" notunu yazdı.





