MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şancı'nın acı günü! Köpeği Thedore'u kaybetti

Ebru Şancı'nın acı günü! Köpeği Thedore'u kaybetti

27.11.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken Ebru Şancı'nın 10 yıldır baktığı İngiliz Bulldog cinsi köpeği Theodore önceki gün hastalandı. Eşi Alpaslan Öztürk apar topar veterinere götürdü. Köpeğin beyninde tümör tespit edildi. Veteriner, yaşaması imkansız olduğunu söyleyince ötenazi yapıldı.

Ebru Şancı'nın acı günü! Köpeği Thedore'u kaybetti

Thedore, Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çiftinin Kemerburgaz'daki evlerinin bahçesine gömüldü. 38 yaşındaki eski manken, "Elimizden ne geliyorsa yaptık ama olmadı. İnanılmaz acı çekiyordu. Çok ama çok üzgünüm" derken gözyaşlarına boğuldu.

"VİCDANLI ADAM SEVİN"

Şancı, futbolcu eşi Öztürk'ün evde Theodore'u sevdiği bir kareyi Instagram hesabından paylaşarak, "Sevecekseniz vicdanlı adam sevin! Beni tanımadan önce hiçbir hayvana dokunmayan adam, sırf ben seviyorum diye evde beş köpekle yaşadı. Thedore son nefesini verirken yine yanında o vardı" notunu yazdı.

61a1d24586b24a0e848861f0

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çağla Şıkel geceye damga vurdu! Pınar Altuğ kayıtsız kalamadıÇağla Şıkel geceye damga vurdu! Pınar Altuğ kayıtsız kalamadı
PARTNERSon dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar!Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar!
Esra Erol'da 'kestane balı' diyaloğu sosyal medyaya damga vurdu! Son paylaşım Edis'tenEsra Erol'da 'kestane balı' diyaloğu sosyal medyaya damga vurdu! Son paylaşım Edis'ten
Anahtar Kelimeler:
Ebru Şancı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevişme sahneleri paylaşıp nasihat verdi

Sevişme sahneleri paylaşıp nasihat verdi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Yargıtaydan emeklileri ilgilendiren emsal zam kararı

Yargıtaydan emeklileri ilgilendiren emsal zam kararı

Koku dolu anlar! Elindeki bıçakla dehşet saçtı

Koku dolu anlar! Elindeki bıçakla dehşet saçtı

Vergi, harç ve cezalara yüzde 36,2 zam

Vergi, harç ve cezalara yüzde 36,2 zam

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Bomba iddia: 17 yaşında birlikte oldular

Bomba iddia: 17 yaşında birlikte oldular

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Müge Anlı açık açık sordu! "Jigololuk mu yapıyorsun?"

Müge Anlı açık açık sordu! "Jigololuk mu yapıyorsun?"

Tir tir titrediği anları paylaştı!

Tir tir titrediği anları paylaştı!

Sadakatsiz'in Leyla'sının eşi kendisinden daha ünlü çıktı!

Sadakatsiz'in Leyla'sının eşi kendisinden daha ünlü çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.