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Ebru Şancı'nın futbolcu eşi Alpaslan Öztürk paylaştı! "Beceriksiz kadınlar..."

24.08.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren eski manken Ebru Şancı sosyal medyada zaman zaman kocasına dair güldüren paylaşımlar yapıyor. Bu sefer ise paylaşım futbolcu eşten geldi. Öztürk eşine dair yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.

Eski manken Ebru Şancı zaman zaman futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ün ev hallerini paylaşarak kocasıyla dalga geçiyor. Eş Öztürk de karısından geri kalmıyor. Daha önce eşine üzerinde 'huzurun kara günü' yazan ve siyah çiçeklerden oluşan bir çelenk alan futbolcu bu sefer de kahvaltı hallerini paylaştı.

Ekran Alıntısı

Eşiyle ilgili yaptığı eğlenceli paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Ebru Şancı bu sefer eşinin paylaşımıyla şoke oldu.

Ekmek ve kaşar peyniri paylaşan futbolcu "Aşkım kahvaltı hazırladım diye seslendi. Bununla karşılaştım. Ah ah anam olaydı böyle mi olurdu. Anam anam canım anam" yazdı.

Ebru Şancı da kocasının paylaşımını paylaşarak "Böyle beceriksiz kadınlar da koca buluyor pes" yazarak eşini ti'ye aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şancı Manken evlilik

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