Ebru Şancı: Üçü bir arada

2015 yılında dünyaevine giren Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çifti, geçtiğimiz aylarda Kürşad'ın doğmasıyla birlikte üçüncü kez anne-baba oldu.



İkili, kızları Mila ve Ceylin'in 4. yaşını Fuat Paşa Yalısı'nda organize ettikleri parti ile kutladı.

Çift, kutlamadan kareleri sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Şancı, çocukları ile birlikte çekilen bu karesini, "Üçü bir arada. 'Maşallah'larınızı alırız" notuyla takipçileriyle paylaştı.



Alpaslan Öztürk ise kızlarının bu fotoğrafına, "İyi ki varsınız, iyi ki doğdunuz canım kızlarım" notunu düştü. Çiftin gönderilerine takipçilerinden beğeni ve "Maşallah" yorumu yağdı.

