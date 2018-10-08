Ebru Yaşar'dan Nur Yerlitaş'a moral mesajı

Ameliyat olan Nur Yerlitaş’ı geçtiğimiz gün ziyaret eden ve Ankara konserine ziyaretinin ardından Yerlitaş’a hazırlattığı millenyum şıklığını yansıtan elbise ile çıkan Ebru Yaşar, güzelliği ve zerafeti ile göz kamaştırdı.

Yakın dostuna sahneden bir kez daha ‘geçmiş olsun’ diyen şarkıcı, “Nur Yerlitaş bu ülkede modaya yön veren bir isim. Bugün sizlerin karşısında giydiğim elbisem onun imzasını taşıyor. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşup hepimizi sevindirecek” ifadeleriyle, ünlü modacıya moral mesajı gönderdi.

Yaklaşık iki saat kaldığı sahnesini misafirlerinin yoğun isteği üzerine yarım saat daha uzatan güzel şarkıcı, etkinlik alanındaki masaları tek tek dolaşarak tüm hayranları ile hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi.

20 BİN TL’LİK KIYAFET



Ünlü sanatçının sahnede giydiği kıyafetin 20 bin TL olduğu öğrenildi

